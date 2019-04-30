انت الان تتابع شوبير: أنا أول من طالبت بتأجيل لقاء الزمالك والإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص
أحمد شوبير
قال أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، إنه أول من طالب بتأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، التي كان مقررًا لها يوم الأربعاء المقبل. قبل أن تعلن لجنة المسابقات بالجبلاية، عن تأجيل المواجهة، لتقام يوم 15 مايو المقبل، بدلًا من 1 مايو، وجاء قرار تأجيل المباراة لمشاركة الفريق الأبيض في الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن يتم الإعلان عن جدول الأسابيع المتبقية والمباريات المؤجلة بعد تحديد موقف الزمالك في البطولة الإفريقية.
وتحدث شوبير في تصريحات، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «أجيري كان يقوم ببناء فريق لكأس العالم 2022، مثلما طلب منه اتحاد الكرة وإن كأس أمم إفريقيا 2019 ليست ضمن أولوياته.. وبعد اجتماعنا معه قبل أسبوع اعترف بأنه غير بعض قناعاته بعد استضافة مصر لأمم إفريقيا، وأنه سيفتح الباب أمام لاعبين
وتحدث شوبير في تصريحات، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «أجيري كان يقوم ببناء فريق لكأس العالم 2022، مثلما طلب منه اتحاد الكرة وإن كأس أمم إفريقيا 2019 ليست ضمن أولوياته.. وبعد اجتماعنا معه قبل أسبوع اعترف بأنه غير بعض قناعاته بعد استضافة مصر لأمم إفريقيا، وأنه سيفتح الباب أمام لاعبين أو ثلاثة من أصحاب الخبرة».
وعن أسعار تذاكر بطولة أمم إفريقيا، قال: «عرفت أسعارها مثل بقية الناس، لا أريد من الجماهير أن تصدر رد فعل متسرع وعصبي، على الجميع أن يهدأ».
واختتم: «كنت أول من طالبت بتأجيل مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي، وأي كلام آخر غير صحيح، كاتحاد الكرة كنا على قلب رجل واحد لأن الزمالك هو ممثل مصر الوحيد في البطولات الإفريقية».
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