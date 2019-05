إصابة محمد صلاح قبل لقاء برشلونة.. حقيقة أم شائعة؟

موقع «أفضل 101 هدف» نشر الخبر تحت عنوان «شائعة إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة»، وأكد في تقريره أن الخبر السيئ الذي انتشر هو إصابة صلاح بإصابة قوية في الفخذ، لكن الجيد في الأمر أن الإصابة بسيطة وعادية.

والمثير للدهشة أن هذا الخبر تم نشره بناء على تغريدة لأحد مشجعي فريق ليفربول يدعى «جريزخان»، وهو أول من نشر هذه المعلومة، لكنه أكد أن الإصابة بسيطة، ومجرد كدمة، وأن اللاعب سيكون بخير.

ويستعد فريق ليفربول الإنجليزي، لمواجهة برشلونة الإسباني، على ملعب «كامب نو»، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

Mo Salah was forced off in training with what looked like a thigh injury ..LFC are hoping it’s just bruising and that he should be fine 🙏🏽🤞🏽#LFC #Mo pic.twitter.com/HVfHsXVPFH