انت الان تتابع إصابة محمد صلاح قبل لقاء برشلونة.. حقيقة أم شائعة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص

محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تعرض للإصابة خلال تدريبات فريقه، الإثنين، في إطار استعدادات الريدز لمواجهة برشلونة، الأربعاء المقبل، على ملعب «كامب نو»، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. ووفقا لما ذكرته صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، فإن صلاح تعرض لإصابة عضلية خلال المران، لم يستطع مواصلة التدريبات بسببها. ولم تكشف الصحيفة أي تفاصيل عن الإصابة المزعومة. ومن المعروف عن هذه الصحيفة أنها لاتتمتع بمصداقية بين القراء بسبب نشرها العديد من الأخبار غير الحقيقية.

موقع «أفضل 101 هدف» نشر الخبر تحت عنوان «شائعة إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة»، وأكد في تقريره أن الخبر السيئ الذي انتشر هو إصابة صلاح بإصابة قوية في الفخذ، لكن الجيد في الأمر أن الإصابة بسيطة وعادية. والمثير للدهشة أن هذا الخبر تم نشره بناء على تغريدة لأحد مشجعي فريق ليفربول