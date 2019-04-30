انت الان تتابع مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن تركي آل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص

تركي آل الشيخ

فجر الإعلامي مدحت شلبي، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشف أن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، لن يدعم أي ناد مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، سوى فريقه فقط. وقال شلبي، عبر برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على شاشة قناة النيل للرياضة: «بيراميدز في الوقت الحالي، ينافس بقوة على جميع البطولات، ومن الصعب أن يتم تدعيم أي ناد آخر ينافسه». ودعم رئيس الاتحاد العربي أكثر من ناد في الفترة الماضية، أبرزها النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك.

وتابع شلبي: «مالك النادي وضع ميزانية ضخمة للتعاقدات في حال مشاركة الفريق الموسم المقبل في دوري الأبطال، وأما في حال المشاركة في الكونفدرالية، سيتم تقليل الميزانية بعض الشيء». ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويأتي

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