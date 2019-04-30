انت الان تتابع الجبلاية عن أسعار التذاكر: لدينا آلاف الطلبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

كأس الأمم الإفريقية

أكد أحمد مجاهد، المنسق العام للجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، أنه سيتم إعادة النظر في أسعار تذاكر المباريات. جاء ذلك في تصريحات عبر قناة «صدى البلد»، قال فيها: «سعر التذاكر في نسخة 2006، كان أعلى من النسخة التي ستقام في مصر، إذا تم مقارنتهما بسعر الدولار، لكن مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن لها تآثير مثل الآن».

وواصل عضو الجبلاية، حديثه قائلًا: «لدينا عشرات الآلاف من الطلبات لحجز تذاكر مباريات منتخب مصر، وإذا طبعنا مليون تذكرة سيتم بيعها، هناك ضغط كبير عليها من قبل الجمياهر». وأضاف: «هناك تنسيق في تحديد سعر التذاكر بما جاءت عليه في النسخ الماضية من سواء في الدول العربية أو الإفريقية.. ورغم

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