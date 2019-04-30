أبريل الأسود في الأهلي برعاية الخطيب والعامري فاروق

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يعيش النادي الأهلي فترة من أسوأ فتراته على مر التاريخ بسبب التراجع الكبير في مستوى فرق النادي بمختلف الألعاب؛ بل إن شهر أبريل الجاري شهد خروج فرق النادي من كل المنافسات

ربما يكون شهر أبريل الجاري الذي لم يتبق من أيامه إلا يوم واحد هو واحد من أهم الشهور التي يحتفل فيها جمهور النادي الأهلي من كل عام بمناسبة عيد ميلاد النادي الأهلي، وتحديدًا يوم 24 من الشهر، وقبل 5 أيام تم الاحتفال بعيد ميلاد النادي رقم 112، لكن الوضع يختلف هذا العام؛ لأن عشاق القلعة الحمراء سيظل عالقاً في أذانهم شهر أبريل هذا العام، ليس لأنهم حققوا فيه النجاحات المعتادة، ولكن لأنه شهد أيامًا سوداء لم تمر بها الجماهير من قبل على مدار تاريخ النادي الطويل.

أبريل هذا العام يستحق أن يطلق عليه لقب أبريل الأسود؛ لأن النادي الأهلي خسر في أغلب البطولات التي شارك فيها باستثناء كرة الطائرة رجال التي حصد ألقابها بفضل امتلاكه أهم أفضل لاعبين في مصر، وهو أمر اعتاده النادي على مدار السنوات الماضية، والأمر نفسه بالنسبة لفريق السيدات بالنادي، الذي يعد هو الأفضل في

أبريل هذا العام يستحق أن يطلق عليه لقب أبريل الأسود؛ لأن النادي الأهلي خسر في أغلب البطولات التي شارك فيها باستثناء كرة الطائرة رجال التي حصد ألقابها بفضل امتلاكه أهم أفضل لاعبين في مصر، وهو أمر اعتاده النادي على مدار السنوات الماضية، والأمر نفسه بالنسبة لفريق السيدات بالنادي، الذي يعد هو الأفضل في اللعبة على المستوى المحلي والإفريقي أيضًا منذ سنوات طويلة. المفارقة أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب تسلم فرق ألعاب الصالات في النادي الأهلي وهي تحصد ثمار التدعيمات التي قام بها مجلس الإدارة السابق الذي يكفيه الفوز بـ7 بطولات قارية في عام واحد، وهو إنجاز لم يحدث من قبل، ومن الواضح أنه قد لا يتكرر على الأقل في عهد المجلس الحالي الذي تراجعت معه نتائج الألعاب الرياضية بشكل غير مسبوق. ولم تتوقف الكارثة عند هذا الحد؛ بل امتدت لتشمل أيضًا فريق الكرة الذي خرج بفضيحة مدوية من دور الـ8 في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بعد الخسارة المذلة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. أقرأ ايضًا بعد الخروج المُهين.. خسائر مجلس الخطيب في كرة القدم خسارة مهينة خسارة مهينة عندما تسلم المجلس الحالي فريق الكرة كان وصيف بطل إفريقيا وحامل لقب الدوري وكأس مصر، لكن ما تحقق على أرض الواقع كان سيئًا وأقل من المتوقع؛ حيث خسر النادي بطولة إفريقيا في النسخة الماضية امام الترجي في نهائي البطولة، ثم جاء الدور على البطولة التي لم تنته نسختها بعد وخرج الفريق فيها من دور الثمانية على يد صن داونز بطل جنوب إفريقيا بعد الخسارة في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة والفوز في لقاء الإياب بهدف دون رد ليخرج الفريق الأحمر غير ماسوف عليه. أقرأ ايضًا الخطيب والعامري.. أزمة ملتهبة بسبب التسريبات جماهير الأهلي لم تستوعب صدمة الهزيمة الثقيلة ومازالت تمنى النفس بتحقيق الفوز بالبطولات المحلية أملاً في نسيان الجرح الذي تركته هذه الفضيحة، خاصة أنها الأكبر في تاريخ الأهلي ومشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية. كما شهد شهر أبريل هزيمة أخرى لفريق الكرة لم تكن آثارها أقل ألمًا على الجماهير من مواجهة صن داونز، ألا وهي الخسارة أمام بيراميدز بهدف مقابل لا شيء، أحرزه البرازيلي كينو، لينجح الفريق الوليد في الفوز على الأهلي هذا الموسم (رايح جاي). هاشتاج «مجلس إدارة الأهلي فاشل» يتصدر «تويتر» Advertisements انهيار اليد انهيار اليد خسر فريق اليد خلال شهر أبريل 3 بطولات دفعة واحدة منها بطولتان أمام الغريم التقليدي الزمالك، حيث كانت البداية يوم 4 أبريل عندما سقط الفريق في السوبر الإفريقي وخسر اللقاء 38-35 ليتوج الفريق الأبيض باللقب.

بعدها بعشرة أيام خسر الأهلي مجددًا لقب أفريقي جديد في المغرب أيضًا أمام النجم الساحلي في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، حيث فاز الفريق التونسي بنتيجة 28- 24 . وواصل فريق كرة اليد السقوط بعدما خسر أمام الزمالك أمس في ختام مباريات دوري سوبر اليد 21-18 ليتوج ابطال القلعة البيضاء باللقب على حساب الأهلي الذي كان يكفيه الفوز للتتويج بالدوري. أقرأ أيضًا كيف سحقت يد الزمالك الأهلي من أبيدجان لـ6 أكتوبر؟ سقوط السلة سقوط السلة على مستوى الرجال تحت قيادة طارق خيري، المدير الفني للفريق، خسر فريق السلة بالأهلي بطولة كأس مصر على يد الجزيرة بنتيجة (90-89)، ثم بعدها بأيام معدودة ودع منافسات البطولة الإفريقية على يد فريق سموحة، وخسر مباراتي الذهاب والإياب أمام الفريق السكندري. ثم عاد وودع نصف نهائي دوري السوبر للمحترفين بعدما فشل في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، في مباريات الدوري «best of five» ليتأهل الفريق الأبيض بعد فوزه في مجموع المباريات (3-1) إلى نهائي البطولة ويواجه الجزيرة ويتفوق عليه عليه حتى الآن في مجموع المباريات 2-0 ويتبقى له مباراة حال الفوز بها يتوج باللقب الغائب عن القلعة البيضاء منذ سنوات. والبطولة الوحيدة التي حصدتها كرة السلة رجال في الأهلي هي الفوز ببطولة دوري المرتبط. وعلى مستوى السيدات تحت قيادة إيهاب الألفي، المدير الفني للفريق، خسر الفريق الأحمر البطولة العربية على يد فريق هومنتن اللبناني، ثم خسارة لقب كأس مصر على يد فريق سبورتنج، الذي فاز بنتيجة (71-66)، ثم عاد الفريق وفاز بلقب الدوري. أقرأ ايضًا عام السقوط بالأهلي.. الضربات تتوالى في كل الألعاب فضائح كرة الماء فضائح كرة الماء خسر فريق الأهلي مباراة السوبر المصري تحت قيادة المدرب الصربي ديان جوفوفيتش، كما خسر أيضًا بطولة الدوري أمام الجزيرة يوم 9 أبريل الماضي، وفاز فيها الأخير 7-6 ليتوج باللقب، وهي المباراة التي شهدت فضيحة رياضية، بعد اعتداء لاعبي الأهلي وبعض المرافقين لهم من ذويهم والجماهير على لاعبي الجزيرة. وقرر مجلس إدارة اتحاد السباحة، برئاسة ياسر إدريس، شطب اللاعب مهند جمال، وإيقاف كل من اللاعب محمود طارق واللاعب طارق أحمد فؤاد لمدة عام، وكذلك إيقاف اللاعب كريم جمال لمدة ستة أشهر، وإيقاف اللاعب محمد أسامة واللاعب يحيى علاء لمدة 3 أشهر، وإيقاف توفيق أحمد لمدة 6 مباريات. كما تم إيقاف المدير الإداري للأهلي محمود حسن مباراتين اعتبارا من الموسم 2019-2020، وحرمان كل اللاعبين المذكورين من التمثيل الدولي، مع التوصية بشطب اللاعبين في حالة تكرار الأحداث في المنافسات التي ينظمها اتحاد السباحة، وتم تغريم الأهلي مبلغ 250 ألف جنيه، وإلزامه بسداد 25 ألف جنيه لنادي الصيد، قيمة التلفيات. اقرأ ايضًا 5 عقوبات قاسية ضد الأهلي بعد معركة الصيد الدامية أقرأ ايضًا كيف سحقت يد الزمالك الأهلي من أبيدجان لـ6 أكتوبر؟

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