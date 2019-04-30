شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زعمت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أن النجم محمد صلاح، مهاجم وهداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، تعرض لإصابة «قد تمنعه من المشاركة أمام برشلونة»، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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شائعة إصابة «صلاح» انتشرت بين عدد من مستخدمي موقع «تويتر»، وزعمت الصحيفة، الاثنين، نقلًا عن تغريدة لأحد مشجعي الريدز، أن «النجم المصري تعرض لإصابة في الفخذ أثناء مران» اليوم الأخير قبل مواجهة البلوجرانا.

وتألق «صلاح» في مباراة فريقه أمام هدرسفيلد، الجمعة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف ثالث، ليعتلي الريدز حينها قمة البرميرليج مؤقتًا بفارق نقطة واحدة عن الوصيف مانشيستر سيتي.

وتعرض «مو» لإصابة شديدة في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بعد احتكاكه مع مدافع ريال مدريد الإسباني، سرجيو راموس، ما أدى إلى تبدليه اضطراريًا، وانتهت المباراة بتتويج المرينجي بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف.