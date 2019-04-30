شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسخر من أسعار تذاكر مباريات «أمم أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر النجم محمد صلاح، مهاجم وهداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، من أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام في مصر.

علق «صلاح» على تغريدة للمثل محمود البزاوي عبر موقع «تويتر» حول أسعار التذاكر قائلًا: «إوعى (إياك) تفكر تقعد مقصورة، كدا هتدعي للمنتخب بجد».

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وكتب «البزاوي» قائلًا: «يعني سعر تذكرة الدرجة التالته 200 جنيه، وطبعا لو قدرت تدفع هتحب تجيب ساندوتش جوه عشان جعان فهيبقى بـ100 جنيه مثلًا وإزازة مية بـ30 جنيه مثلًا، يعني لو واخد ابني معايا هأقعد في الدرجة التالتة وهادفع 800 جنيه مثلًا، ومطلوب مني وأنا خارج أدعي للمنتخب».

وحددت اللجنة المنظمة 100 جنيه مصري كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصري للدرجة الأولى.

ويستطيع الجمهور بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في الملعب نفسه، فعلى سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا وناميبيا 28 يونيو في استاد السلام.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيها للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيها للمقصورة الرئيسية.