شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً نهائي كأس الملك في الرياض.. الخميس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيقام على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يوم الخميس 2 مايو. أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيقام على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يوم الخميس 2 مايو. وقالت الهيئة العامة للرياضة في تغريدة عبر حسابها في تويتر اليوم (الثلاثاء): «بدأت الهيئة العامة للرياضة في بيع تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 4:00 عصراً في استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز والصالات الخضراء بالمجمع الأولمبي».



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