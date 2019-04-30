نيوم يجذب أنظار رياضيي العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أدى مجموعة من النجمات والنجوم البارزين في الرياضات الجريئة، عرضا مذهلا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على أرض نيوم (المشروع الأكثر طموحا حول العالم)، وذلك تدشينا لقطاع مستقبل الرياضة، الذي يمثل واحدا من 16 قطاعا اقتصاديا ستبنى عليه نيوم.

وشارك في هذا الحدث، بطلة العالم في التسلق، الألمانية جوليان فورم، وبطلة التسلق السعودية ياسمين القحطاني، إذ قامتا بإطلاق هذه الفعالية التي استمرت ليوم واحد وشملت تسلق الصخور والطيران بالبدلة المجنحة (wingsuit flying)، بالإضافة إلى القفز من المرتفعات (BASE jumping)، حيث أسهم ذلك في إظهار جمال الطبيعة على أرض نيوم التي تقع على مساحة 26,500 كم2 من الجبال الشاهقة والسواحل الممتدة والجزر البكر والصحاري والوديان والمناطق الأثرية والتاريخية.

سياحة المغامرات

وعن تدشين قطاع مستقبل الرياضة، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر «عاما بعد عام، تثبت لنا الأرقام أن قطاع سياحة المغامرات عالميا سيواصل نموه بشكل متسارع في السنوات المقبلة، وتمتلك نيوم الموارد الطبيعية لاقتناص هذه الفرصة بأرض تقع في قلب عالم الرياضة، ومناخ معتدل طوال العام ومناظر طبيعية خلابة ستجذب المغامرين والمنافسين في عالم الرياضة من كل مكان».

وتعد نيوم وجهة يتم بناؤها بصورة جديدة كليا لجذب الحالمين ونخبة العقول حول العالم، حيث ستكون موطنا للقطاعات الجديدة وحاضنة لتقنيات المستقبل لتكون قوة اقتصادية عظمى ومركزا رائدا للاستثمارات العالمية.

معلومات عن نيوم

أسست شركة نيوم كشركة مساهمة مقفلة في 22 يناير 2019م لتطوير المشروع الأكثر طموحا في العالم

في 24 أكتوبر 2017م بالرياض وخلال النسخة الأولى من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق المشروع

تلا الإعلان عن المشروع، مرحلة التخطيط، وتعيين مجلس استشاري للمشروع ووضع استراتيجيات القطاعات الاقتصادية التي ستشكل مستقبل نيوم الاقتصادي.

تتمتع منطقة نيوم بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا.

تقع منطقة نيوم شمال غرب المملكة على مساحة تقدر بنحو 26,500 كم2.

تطل نيوم من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بسواحل يتجاوز طولها 450 كلم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500م.

يضاف إلى ذلك اعتدال درجات الحرارة فيها.

مركز عالمي

وأكد رئيس قطاع مستقبل الرياضة في نيوم جيسون هاربورو أن «فريق العمل يتطلع إلى اليوم الذي ستستضيف فيه نيوم مجموعة واسعة من الرياضات الجريئة لتصبح مركزا عالميا لهواة الرياضة والباحثين عن الإثارة ومركزا رياضيا دوليا يحتضن أهم البطولات العالمية في كل المجالات».

Advertisements

وتسعى نيوم لتكون مركزا عالميا للرياضة، توحد فيه مجتمعاتها، وترسم فيه أسلوب حياة صحيا، وتسهم في اقتصاده المبتكر، فهناك أربعة طموحات وأهداف تنبثق من رؤية قطاع مستقبل الرياضة في نيوم؛ هي أن تكون الرياضة نقطة انطلاق لأسلوب حياة صحي، وأن تكون منصة انطلاق لأحدث الرياضات الجريئة، وأن تكون عاصمة العالم في الرياضات الالكترونية، وأن توفر أحدث المرافق وأكثرها تطورا لاستضافة أهم الرياضيين حول العالم وإقامة أكبر الفعاليات الرياضية عالميا.

فرصة ذهبية

وذكرت المتسلقة السعودية ياسمين القحطاني أنها تشرفت بالمشاركة في هذا الحدث، كما أكدت أن هذه تعد فرصة ذهبية للتعبير عن موهبتها في تسلق الصخور، إذ إن أحد الأهداف الأساسية التي قامت عليها نيوم هو جذب أهم المواهب من كل العالم في كل المجالات ونخبة العقول وتمكينها.

كما ذكر سام هاردي، وهو بريطاني حاصل على ميدالية في «بطولة العالم للقفز بالبدلة المجنحة» (World Wingsuit League) أنه مفتون بجمال الطبيعة في نيوم، وأن المنطقة تعد واحدة من أعظم مناطق المغامرات التي لم تستكشف بعد في العالم.

اسم نيوم

اشتق من جزأين، المعنى الذي يشير إليه الاسم هو المستقبل الجديد

الأول من الأحرف الثلاثة الأولى NEOوهي بادئة لغوية في اللاتينية القديمة تعني »جديد«

الثاني Mويرمز إلى حرف الميم، كونه الحرف الأول من كلمة مستقبل باللغة العربية

16 قطاعا اقتصاديا في مستقبل نيوم