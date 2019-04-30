شكرا لقرائتكم تعرف على أكبر متطوعة في بطولة أمم أفريقيا بمصر 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت الدكتورة جوزين جودت الانضمام للجنة المتطوعين ببطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو على ملاعب القاهرة الدولي والسلام والدفاع الجوي والإسكندرية والاسماعيلية والسويس بمشاركة 24 منتخبا. Advertisements الدكتورة جوزين جودت عثمان هي أستاذ دكتور بكلية الآداب جامعة القاهرة "قسم فرنسي"، وحضرت اليوم لمقر التعليم المدني لطلب الخضوع للاختبارات بلجنة المتطوعين، في حضور دكتورة جهاد عامر مسؤول لجنة المتطوعين. تواجد دكتور جوزين وطلبها المشاركة مع المتطوعين والتأكيد على اقتطاع جزء من وقتها الثمين رغم انشغالها بعملها بكلية الآداب جامعة القاهرة يدل على دورها الحيوي ورغبتها في تقديم رسالة لجيل الشباب بعدم البخل بأي نقطة عرق من أجل مصلحة الدولة العليا ورغبتها في إنجاح البطولة على الأراضي المصرية، حيث سيكون ذلك حافز كبير لجيل الشباب للمشاركة في الحدث الإفريقي الذي تنظمه مصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أكبر متطوعة في بطولة أمم أفريقيا بمصر 2019... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.