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جدة - عمرو شويل أحمد سامي: الأهلي بطل الدوري الممتاز أكد أحمد سامي المدير الفنى لفريق النجوم سابقًا أن النادي الأهلى الأوفر حظًا بلقب الأهلي بطل الدوري الممتاز أكد أحمد سامي المدير الفنى لفريق النجوم سابقًا أن النادي الأهلى الأوفر حظًا بلقب الدوري المصري الممتاز بل الأمر محسوم من الآن للمارد الأحمر. أضاف أحمد سامي خلال استضافته مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج ملعب أون أن الزمالك يحتاج الى الفوز فى مبارياته المتبقية والتعادل مع الزمالك لحسم التتويج باللقب بشكل رسمي. الأهلي بطل الدوري الممتاز وقال سامي ان الأهلي فى المرحلة الحاسمة سيختلف وبشكل كبير عن ما شاهدناه فى الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز. الأهلي بطل الدوري الممتاز تابع أحمد سامي أن الزمالك لن يفوز باللقب خاصة وأن البطولة باتت فى يد الأهلى وتاريخ القلعة الحمراء يجعل الفريق هو البطل فى الدورى الموسم القادم. وقال سامي ان الأهلي فى المرحلة الحاسمة سيختلف وبشكل كبير عن ما شاهدناه فى الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.تابع أحمد سامي أن الزمالك لن يفوز باللقب خاصة وأن البطولة باتت فى يد الأهلى وتاريخ القلعة الحمراء يجعل الفريق هو البطل فى الدورى الموسم القادم.

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