شكرا لقرائتكم مدحت شلبى: عمورى خارج حسابات بيراميدز.. وتركى لن يدعم أحد الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى الإعلامي مدحت شلبي، صحة الأنباء التى تم تداولها مؤخرًا عن تعاقد نادي بيراميدز مع أحمد علي مهاجم المقاولون، والسوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، وعمر عبد الرحمن "عموري" لاعب الهلال السعودي.

وقال شلبي خلال تقديمه برنامجه "مساء الأنوار": " بيراميدز لم يتعاقد مع اللاعبين الثلاثة ورفض بشكل كبير، التحدث عن صفقات الموسم المقبل، سوى عقب الانتهاء من الموسم الحالي، لكن فى الانتقالات الصيفية هناك تدعيمات على أعلى مستوى سوف يقوم بها نادي بيراميدز.

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وتابع : "المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، لن يدعم أي نادي مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، سوى فريقه فقط، لأن بيراميدز في الوقت الحالي، ينافس بقوة، ومن الصعب أن يتم تدعيم أي نادي أخر ينافسه".

وعن تذاكر المنتخب فى بطولة الأمم الأفريقية المقبل قال شلبى :"أسعار التذاكر في متناول الجميع وليست لفئة معينه من المجتمع، أسعار التذاكر في النهاية تذهب إلي مصر، ولمشاريع تنتجها الدولة المصرية.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019، أعلنت صباح اليوم الاثنين، أسعار تذاكر المباريات، والتي لقيت اعتراضًا كبيرًا في الشارع المصري.