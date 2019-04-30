النادي الأهلي .. الخطيب يضع خارطة طريق خلال فترة الانتقالات الصيفية...

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جدة - عمرو شويل النادي الأهلي .. الخطيب يضع خارقة طريق خلال فترة الانتقالات الصيفية النادي الأهلي وضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خارطة طريق محددة لتحديد عدد الصفقات التى سيتم الاستعانة بها أو الاستغناء عنها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. النادي الأهلي أوصى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى إدارة ناديه بالسماح برحيل أحمد علاء مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فى ظل عدم الاستفادة منه منذ انضمامه لصفوف الفريق قادماً من الداخلية. النادي الأهلي ولم يحصل أحمد علاء على ثقة لاسارتي ومعاونيه فى ظل وجود قناعة بأن مستواه لا يؤهله لارتداء قميص النادي الأهلى. النادي الأهلي جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة التي جمعت لاسارتي مع محمود الخطيب رئيس النادي و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والتى جاءت لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري. النادي الأهلي وطلب الخطيب من الخواجة الأورجوياني، تقديم تقريره الفني وتوصياته الخاصة على مستوى اللاعبين الراحلين، قبل توجيه الاهتمام لملف الصفقات الجديدة والتي لن تقل عن 5 لاعبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة. وضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خارطة طريق محددة لتحديد عدد الصفقات التى سيتم الاستعانة بها أو الاستغناء عنها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.أوصى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى إدارة ناديه بالسماح برحيل أحمد علاء مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فى ظل عدم الاستفادة منه منذ انضمامه لصفوف الفريق قادماً من الداخلية.ولم يحصل أحمد علاء على ثقة لاسارتي ومعاونيه فى ظل وجود قناعة بأن مستواه لا يؤهله لارتداء قميص النادي الأهلى.جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة التي جمعت لاسارتي مع محمود الخطيب رئيس النادي و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والتى جاءت لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.وطلب الخطيب من الخواجة الأورجوياني، تقديم تقريره الفني وتوصياته الخاصة على مستوى اللاعبين الراحلين، قبل توجيه الاهتمام لملف الصفقات الجديدة والتي لن تقل عن 5 لاعبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

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