النادي الأهلي .. الخطيب يضع خارطة طريق خلال فترة الانتقالات الصيفية...

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جدة - عمرو شويل النادي الأهلي .. الخطيب يضع خارقة طريق خلال فترة الانتقالات الصيفية
النادي الأهليوضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خارطة طريق محددة لتحديد عدد الصفقات التى سيتم الاستعانة بها أو الاستغناء عنها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
النادي الأهليأوصى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى إدارة ناديه بالسماح برحيل أحمد علاء مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فى ظل عدم الاستفادة منه منذ انضمامه لصفوف الفريق قادماً من الداخلية.
النادي الأهليولم يحصل أحمد علاء على ثقة لاسارتي ومعاونيه فى ظل وجود قناعة بأن مستواه لا يؤهله لارتداء قميص النادي الأهلى.
النادي الأهليجاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة التي جمعت لاسارتي مع محمود الخطيب رئيس النادي و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والتى جاءت لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.
النادي الأهليوطلب الخطيب من الخواجة الأورجوياني، تقديم تقريره الفني وتوصياته الخاصة على مستوى اللاعبين الراحلين، قبل توجيه الاهتمام لملف الصفقات الجديدة والتي لن تقل عن 5 لاعبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة.
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