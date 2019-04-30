شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة رأس الخيمة توزع حقائبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي رأس الخيمة اجتماعه الأول أمس برئاسة الدكتور عبد الرحيم الشاهين رئيس مجلس الإدارة وتم توزيع المناصب، حيث عين إبراهيم خميس المطوع نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وفيصل عبد اللطيف الشحي أميناً للسر، وسلطانة محمد الحبسي أمين السر المساعد، وسعيد علي الكاس المدير المالي، وعلي حسن المنصوري مدير النادي، ومحمد علي حمادي رئيس اللجنة الفنية، وشيخة محمد الخاطري رئيس اللجنة الثقافية ومسؤولة الألعاب النسائية، والأعضاء عدنان عتيق الشحي وعبد الله علي العبار وابتسام المهري والمحامي حسن المرزوقي.

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