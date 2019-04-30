شكرا لقرائتكم خبر عن غيرينغيلي: سعداء بمشاركة طيران الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى فلافيو غيرينغيلي المدير المسؤول في إيطاليا لدى طيران الإمارات، عن سعادتهم بالمشاركة عبر رعاية طيران الإمارات للشوط الثاني لهذا الحدث الكبير «يوم دبي في روما»، وقال إنهم يسعون دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات والأكثر تميزاً لعملائهم وتعتبر المناسبة فرصة للترويج أمام الجماهير الغفيرة التي حرصت على الحضور والتعرف إلى مدى التطور العالمي الكبير الذي حققته طيران الإمارات.

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