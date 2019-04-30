الرفاعي يغادر بالدموع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت الدموع عنوان المشهد الحزين؛ عندما غادر عبد الله الرفاعي مدافع الظفرة الملعب؛ بداعي الإصابة، التي لحقت به في الدقائق الأولى للمباراة، وخرج للعلاج، وعاد متحاملاً على نفسه؛ من أجل إكمال المباراة، التي يحلم أي لاعب في إكمالها والتتويج بها؛ ولكن عاودته الإصابة مجدداً، واضطر المدرب إلى سحبه في الدقيقة 32 فما كان من الرفاعي إلا أن انفجر في حالة بكاء حار؛ لأنه لم يستطع أن يكمل المباراة.

ويذكر أن اللاعب قد دخل في نوبة بكاء أيضاً؛ عقب دخول الهدف الأول في شباك فريقه.