منصور بن محمد: النهائي حلم كل لاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن وجود فريق النادي الأول لكرة القدم في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في حد ذاته شرف كبير للنادي لما تمثله البطولة الغالية من مكانة سامية وعزيزة على قلوب الجميع.

وقال سموه في كلمة له تصدرت الكتيب الخاص الذي أعده اتحاد كرة القدم بالمناسبة: «يشرفنا في نادي شباب الأهلي ان نكون أحد المتأهلين للمباراة النهائية للبطولة الأهم والكأس الأغلى التي تحمل اسماً عزيزاً على قلوب الجميع وهو اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونشعر بالفخر والاعتزاز بوصول فريقنا إلى هذه المباراة النهائية».

وأضاف سموه: «من المؤكد أن التتويج بهذه الكأس الغالية ومصافحة راعي حفل الختام تبقى حلما يراود كل لاعب يسعى لكتابة اسمه في سجلات تاريخ النادي، لكن الجميع يدرك أيضا أهمية خروج المباراة في افضل صورة، وعكس الفريقين الوجه المشرف لكرة القدم الإماراتية وما وصلت إليه من تطور في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة لدولتنا الحبيبة ونحن على ثقة بقدرة رياضيي الإمارات على تحقيق افضل النتائج والإنجازات والوصول للعالمية».

وختم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد كلمته بقوله: «نشكر الله على ما حققه فريقنا هذا الموسم من انجازات، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ثم بتضافر جهود كل المنتمين لهذا الصرح الرياضي العريق، وتكامل الأدوار بين كل أطراف منظومة نادي شباب الأهلي، من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير».