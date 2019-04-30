شكرا لقرائتكم خبر عن ديالا علي: تنظيم رائع وإقبال يدعو للفخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لحظة بلحظة وثانية بثانية تابع عشاق ورواد مواقع التواصل الاجتماعي النسخة 15 لماراثون زايد الخيري في نيويورك وقدمت «السوشيال ميديا» وجبة دسمة عن الحدث وكواليسه بقيادة الزميلة ديالا علي مع نجوم السوشيال ميديا سعود الكعبي وسعيد الشهراني. وعبرت ديالا عن سعادتها بخوض تجربة تغطية الماراثون في نيويورك وقالت: «التنظيم فريد من نوعه والسباق جاء مميزاً من كل الجوانب، ولم أكن أتوقع هذا الإقبال الكبير، وسعدت كثيراً بتغطية السباق على مدار الساعات الماضية، ما قمنا به قليل مقارنة مع الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المنظمة برئاسة الفريق «م» محمد هلال الكعبي».

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