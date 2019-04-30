حضور نسائي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت المباراة النهائية حضوراً نسائياً لافتاً ملأ المدرج الذي خصص ل (حواء) في استاد هزاع بن زايد، الذي احتضن النهائي. وكان اللافت هو وجود مباراة أخرى في التشجيع بين المنتميات لكلا الفريقين حيث لم تتوقف الحاضرات عن التشجيع طوال مجريات اللقاء، ما أضفى رونقاً على النهائي والتشجيع المثالي للجنس الناعم في المدرجات.

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