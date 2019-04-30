همسة مخضرم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لحظة مهمة جمعت راشد الطاير المخضرم ببقية المتسابقين الشبان خلال مطالعة مسار السباق عن كثب وقبل انطلاق المنافسة. الطاير أشار إلى جزء معين من المسار يجب الانتباه إليه خاصة أنه خفي بعض الشيء بالنسبة ل«الراديو مان» الذي يكون مسؤولاً عن توجيه المتسابق خلال السباق.

الطاير أكد أن النقطة التي تحدث عنها شديدة الأهمية وهي الجزء الذي يغيب فيه الزورق عن أعين «الراديو مان» مع الالتفاف حول الجزيرة من الأعلى. وقال: هنا يجب أن يستخدم المتسابق المرايا الجانبية وعيناه أيضاً في الالتفاف والمضي للعودة مرة أخرى وذلك كي لا يصطدم باتجاه أحد أطراف البحرية من الجانبين أو تقوده المياه بشكل خاطئ نحو المنطقة الضحلة.