بصمة إيجابية لماراثون زايد في مجمع الأديان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت البعثة الرسمية بزيارة مهمة إلى مجمع الأديان في نيويورك، وكان للزيارة أثرها في تأكيد المعنى الإنساني للسباق ولانفتاح دولة الإمارات على شعوب ودول العالم بغض النظر عن اختلاف الديانات والثقافات والعادات، وكان اللقاء مع رئيسة المركز مثمراً على صعيد تبادل المعلومات حول نشاط المركز وأصداء السباق الذي أتم 15 عاماً في الولايات المتحدة، وتم خلال الزيارة تفقد معالم المركز الذي يشتمل على كنيسة من أكبر الكنائس في العالم، وفي نهاية الزيارة تم التقاط الصور التذكارية وتبادل الدروع والهدايا.