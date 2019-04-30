شكرا لقرائتكم خبر عن «فخر أبوظبي» في قلب الحدث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظيت النسخة الخامسة عشرة من ماراثون زايد الخيري في نيويورك بمشاركة مميزة لنادي الجزيرة في سباق الخير عن طريق الثنائي عبدالله اللقيطي وعبدالرحمن الحوسني اللذين يمثلان فريق الرجل الحديدي ل«فخر أبوظبي»، وعبر الثنائي عن سعادتهما بخوض تجربة سباق التسامح الذي عكس الوجه المشرف للإمارات وشعبها وأوضحا أن رسالة السباق وصلت للجماهير الذي عبر عن فخره وسعادته بدور دولة الإمارات على المستويات كافة. وأشاد اللقيطي بحسن التنظيم والترتيبات المميزة للسباق.

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