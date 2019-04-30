كيميلي: ضعف المنافسة أثر في رقمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان البطل الكيني ماثيو كيميلي في غاية السعادة، وبعد تتويجه رقص فرحاً على المسرح مع تصفيق وهتاف الجمهور له، وقال إنه كان يتمنى أن ينجح في تحطيم رقم مواطنه كيبروتو، كما وعد بذلك قبل السباق لكن الظروف لم تساعده، والسبب هو ضعف المنافسة التي وجدها من زملائه.

مؤكداً أن تحطيم الأرقام يحتاج إلى جهد مضاعف لم يحفزه إليه أحد!، وأكبر دليل على ذلك أنه في مشاركته العام الماضي سجل وهو وصيف السباق رقماً أفضل (27.17 دقيقة)، وقال إن سباق 2018 كان أقوى من حيث التنافس، ويكفي أن المنافسة مكنت البطل كيبروتو من تحطيم رقم باتريك كومون الصامد منذ 2011.