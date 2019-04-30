التشكيلتان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ شباب الأهلي بتشكيلة ضمت ماجد ناصر في حراسة المرمى ومحمد مرزوق ووليد عباس وعبد العزيز هيكل ومحمد سبيل وماجد حسن وماورو دياز وايميليانو فيتشو و وإسماعيل الحمادي ولوفانور وأحمد خليل. ولعب الظفرة بتشكيلة ضمت خالد السناني في حراسة المرمى وعبد الرحمن يوسف، وأمين عطوشي وخالد الزعابي وسهيل المنصوري وعبد الله الرفاعي وخالد باوزير وخالد الدرمكي وسلطان السويدي ونقولا ميليسي ورومولو دو سانتوس.

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