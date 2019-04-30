شكرا لقرائتكم خبر عن تيفيري: سأشارك دائماً في هذا السباق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الإثيوبية سانبير تيفيري عقب تتويجها بلقب السيدات: «كان عندي ما هو أفضل مما تحقق بكثير، فهذا ليس أفضل أرقامي لمسافة العشرة كيلومترات، لكنني سعيدة بتحقيق المركز الأول، خصوصاً في ظل مشاركة بطلة العام الماضي ديربا، والمنافسة كانت صعبة في البداية لكن في المرحلة الأخيرة تقدمت بسهولة على نيجي الكينية».
وقالت إنها سعيدة بالمشاركة في سباق له هدف خيري وإنساني، وإنها ستحرص على المشاركة في السباق كل عام.
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