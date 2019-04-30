شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: الغيابات سبب الخسارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارك الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة تتويج شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة، مقدماً التهنئة إلى لاعبيه على المستوى الرائع الذي ظهروا به في المباراة، مشيراً إلى أن افتقاد أربعة عناصر أساسية السبب الرئيسي في خسارة اللقب.
وقال: «لعبنا بدون أربعة من أهم عناصر الفريق وهم ديجو وراشد مهير وإبراهيم سعيد وانضم إليهم المصاب في المباراة عبد الله الرفاعي والذي انعكس خروجه على المستوى العام للفريق».
وأضاف: «بدأنا المباراة مبكراً وهناك لحظات صعبة بالنسبة للظفرة خاصة عند استقبال الهدف الثاني الذي مثل نقطة تحول رجحت كفة شباب الأهلي على الرغم من تقليص الفارق في النتيجة».
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