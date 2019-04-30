شكرا لقرائتكم خبر عن السعدي ينشد «عيشي بلادي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت لحظة انطلاق السباق مفعمة بالمشاعر الوطنية، لاسيما بعد أن أنشد شهاب السعدي طالب الشرطة الذي يدرس في ميامي نشيد الإمارات الوطني «عيشي بلادي»، وقد أعقبه إلقاء آرون مندلسون (أحد المتسابقين) للنشيد الوطني للولايات المتحدة.

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