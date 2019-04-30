الرميثي: مباراة الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن بطولة كأس رئيس الدولة هي الأغلى على الإطلاق، لكونها تحمل مسمى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويعد النهائي مباراة الموسم بالنسبة للفريقين اللذين سعيا إلى إنهاء الموسم باللقب.

وشدد على أن المباراة خرجت تنظيمياً وفنياً بالصورة اللائقة التي تعبر عن الوجه الحضاري والمشرق، وبارك لشباب الأهلي تتويجه باللقب بعد المستوى الرائع من الفريقين على مدار التسعين دقيقة.

وأشاد الرميثي بالحضور الجماهيري المميز، والالتزام بالتشجيع الحضاري على مدار زمن المباراة.

وثمن رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، لنهائي الموسم الحالي لكأس رئيس الدولة، والنسخة الماضية، وقال: «نشكر سموه على الحضور، وتشريف هذا الحدث، وهو رياضي من الدرجة الأولى».