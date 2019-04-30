شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة مميزة لشرطة أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت خيمة الضيافة والترويج الخاصة بشرطة أبوظبي مميزة هذا العام وحظيت بإقبال كبير من جمهور السباق، وكانت بإشراف الرائد عبدالعزيز الشريف ملحق شرطة أبوظبي بالسفارة، وفريق العمل ضم كلاً من محمد البطمة مساعد الملحق الشرطي ويوسف المصعبي ومحمد المنهالي وطلال الشريف وخالد العبري وسعيد زايد المحرمي وعبدالله الظاهري.

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