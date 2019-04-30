شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ساعات قيادة في الليل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن منافسات اليوم الأول لتحدي 24 ساعة، ستكون القيادة في الساعات الأربع الأخيرة في الظلام وبعد غروب الشمس، حيث تغرب الشمس في روين قرابة التاسعة مساء، وبذلك فإنه وحتى الساعة الواحدة ستكون القيادة في الليل، وبمشاورات الفريق الفنية، فقد تم اختيار شون تورنتي وفالح المنصوري على كلا الزورقين، كي يختما القيادة الليلية معاً ويكونا آخر المشاركين خلال فقرات اليوم.

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