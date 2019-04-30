شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء يرحل عن الأهلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى إدارة ناديه بالسماح برحيل أحمد علاء مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فى ظل عدم الاستفادة منه منذ انضمامه لصفوف الفريق قادماً من الداخلية. ولم يحصل أحمد علاء على ثقة لاسارتي ومعاونيه فى ظل وجود قناعة بأن مستواه لا يؤهله لارتداء قميص النادي الأهلى، جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة التي جمعت لاسارتي مع محمود الخطيب رئيس النادي و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والتى جاءت لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، وطلب الخطيب من الخواجة الأورجوياني، تقديم تقريره الفني وتوصياته الخاصة على مستوى اللاعبين الراحلين، قبل توجيه الاهتمام لملف الصفقات الجديدة والتي لن تقل عن 5 لاعبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

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