شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل مكثف ليوسف أوباما قبل موقعة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع غدًا الثلاثاء، يوسف أوباما مهاجم الزمالك، لبرنامج تأهيل مكثف بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية، مما دفع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق باستبداله فى آخر عشر دقائق من مباراة النجم الساحلى التونسى، التى جمتهما أمس الإثنين على ستاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويسعى جروس لتجهيز أوباما قبل مباراة العودة أمام النجم الساحلى، خاصة وإنه يعد من العناصر الأساسية للفريق، ويحتاج الأبيض للاعبين أصحاب المهارات للتعامل مع دفاعات الفريق التونسى الصلب.

ويلتقى الزمالك فريق النجم الساحلى فى لقاء الإياب على الملعب الأولمبى بسوسة، يوم الأحد المقبل، فى موقعة الحسم بنصف نهائى الكونفدرالية وذلك لتحديد المتأهل لنهائى البطولة الأفريقية، وحصل لاعبى الزمالك على راحة اليوم من التدريبات على أن ينتظم الفريق فى مرانه غدا الثلاثاء على ملعبه استعدادا للسفر إلى تونس يوم الجمعة القادم لخوض موقعة العودة.