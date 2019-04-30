شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 29/4/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري العام.

جلسة الخطيب تحسم ملف الراحلين عن الأهلي فى الصيف

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وطلب الخطيب من الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، تقديم تقريره الفني وتوصياته الخاصة على مستوى اللاعبين الراحلين، قبل توجيه الاهتمام لملف الصفقات الجديدة والتي لن تقل عن 5 لاعبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلى يرصد مليون دولار لضم مهاجم نهضة البركان المغربي

دخل التوجولي لابا كودجا مهاجم نهضة البركان المغربي حسابات النادي الأهلى لتدعيم خط الهجوم الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد الاستقرار على ضرورة تدعيم هذا المركز بلاعب سوبر يعين الفريق سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وتلقت إدارة التعاقدات بالأهلى العديد من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة، من قبل عدد من وكلاء اللاعبين، تمهيداً للتعاقد مع واحد منهم لتدعيم الهجوم فى الصيف المقبل.

ولفت لابا كودجا أنظار إدارة الأهلى، بعد تألقه الواضح فى الدوري المغربي هذا الموسم، فى ظل إجادته اللعب بكلتا القدمين ويُجيد التسديد بالرأس، بالإضافة لتميزه فى تصويب الركلات الحرة من على حدود منطقة الجزاء.

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فيديو.. تضاؤل فرص مشاركة عاشور أمام الطلائع.. والشناوى والسولية يعودان للتشكيل

تضاءلت فرص حسام عاشور لاعب وسط الأهلى من اللحاق بمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى ظل استمرار معاناته من إصابة فى العضلة الأمامية، تعرض لها فى مباراة بيراميدز بالدورى العام.

وخاض حسام عاشور تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب فى إطار البرنامج الذى وضع له للتعافى من الإصابة.

تعليمات خاصة لرمضان صبحى فى مران الأهلي.. وتجهيز مؤمن زكريا

ومنح لاسارتي رمضان صبحى بعض التعليمات الفنية لتنفيذها فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها الأربعاء.

فيما خاض مؤمن زكريا تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم على هامش المران، وكان مؤمن زكريا قد فسخ إعارته مع فريق أحد السعودى ليعود للنادى الأهلي، لكنه لا يحق له المشاركة مع الفريق فى المباريات، بعد رفع اسمه من القائمة فى يناير.

5 حراس فى تدريب الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بالدورى

قاد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي، تدريبات قوية لخماسى حراسة المرمى فى المران الصباحى اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وتواجد الخماسى شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان فى المران الصباحي اليوم، وحصلوا على وحدات تدريبية متنوعة فى إطار تجهيز جميع الحراس للمرحلة المقبلة.