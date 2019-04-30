شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 / 4 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 30 / 4 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الإسماعيلى وحرس الحدود على استاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة سموحة والجونة على استاد المكس ومباراة النجوم والاتحاد السكندرى على استاد بتروسبورت ومباراة المصرى البورسعيدى ووادى دجلة على استاد الجيش بالسويس ومباراة المقاصة وبيراميدز على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر. موعد مباراة الإسماعيلى وحرس الحدود تقام مباراة الإسماعيلى وحرس الحدود فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد خسارة الدراويش من وادى دجلة بثلاثية دون رد فى الجولة الأخيرة وخسارة الفريق السكندرى من المقاولون بهدف دون رد.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات من أجل إزالة آثار النتائج السلبية التى وقع فيها الفريق مؤخرا لمصالحة جماهيرهم بعد حالة الحزن التى تنتابهم من تراجع نتائج الدراويش فيما يتمسك طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود بخطف النقاط الثلاث للهروب من دوامة الهبوط التى تلاحقه بشدة.





موعد مباراة سموحة والجونة تقام مباراة سموحة والجونة فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد المكس فى الإسكندرية فى مواجهة متوازنة بين الفريقين اللذين حققا الفوز فى الجولة الأخيرة للمسابقة حيث فاز سموحة على الداخلية بهدفين دون رد فيما فاز الجونة على طلائع الجيش بهدفين دون رد.

ويحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 13 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 46 هدفا.

وشدد حسام حسن المدير الفنى لسموحة على لاعبيه ضرورة استمرار النتائج الجيدة بعد الاطمئنان على بقاء الفريق بين الكبار من أجل تحسين المركز مع نهاية الموسم فيما طالب حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لاعبيه بتقديم مباراة ممتعة تؤكد جدراتهم باللعب وسط الكبار لاسيما خارج ملعبهم لخطف النقاط الثلاث التى تعزز موقعهم فى جدول المسابقة .





موعد مباراة النجوم والاتحاد السكندرى تقام مباراة النجوم والاتحاد السكندرى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت فى مواجهة نارية بين الفريقين الباحثين عن النجاة من دوامة الهبوط لاسيما بعد خسارة النجوم من بتروجت بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية وتعادل زعيم الثغر سلبياً مع المقاصة فى نفس الجولة.

Advertisements

ويقبع النجوم بالمركز الأخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل زعيم الثغر المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 49 هدفا.

وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول لرمضان السيد مديرًا فنيًا للنجوم خلفًا لمؤمن سليمان الذى رحل عن منصبه حيث طالب لاعبيه بتحقيق فوز غاب كثيرًا عن الفريق للتمسك بأمل الهروب من دوامة الهبوط فيما يبحث حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى عن نقاط الأمان التى تعزز فرص بقاؤه بين الكبار ومغادرة مراكز قاع الجدول.



موعد مباراة المصرى البورسعيدى ووادى دجلة موعد مباراة المصرى البورسعيدى ووادى دجلة تقام مباراة المصرى البورسعيدى ووادى دجلة فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد خسارة المصرى من الأهلى بهدفين مقابل هدف وفوز وادى دجلة على الإسماعيلى بثلاثية دون رد. ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 42 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بإغلاق صفحة الخسارة من الأهلى للتركيز فى المواجهات المقبلة بداية من مباراة الليلة للتمسك بالمركز الرابع فى ظل الصراع المحتدم بين عدة فرق للفوز به فى المقابل يطمع اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لمواصلة قطار النتائج والأداء المتميز للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري.



موعد مباراة المقاصة وبيراميدز موعد مباراة المقاصة وبيراميدز تقام مباراة مصر المقاصة وبيراميدز فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى مواجهة لاتقبل القسمة على اثنين لكتيبة بيراميدز الساعية للتتويج بالدوري لأول مرة فى تاريخها لاسيما بعد الفوز على الأهلى والزمالك فى الأسبوعيين الأخيرين بنفس النتيجة بهدف دون رد، بينما تعادل المقاصة مع الاتحاد سلبياً فى أخر ظهور للفريق الفيومى. ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا فيما يتصدر بيراميدز جدول الدوري برصيد 63 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 55 هدف وتلقت شباكه 27 هدف وما زال لديه مباراة مؤجلة

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تنقل قناة نايل سبورت واون سبورت مباريات اليوم