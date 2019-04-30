شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة العزب يعوض غياب بيكهام فى دجلة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقر اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، على الدفع بأسامة العزب فى مركز الظهير الأيمن بدلاً من أحمد رمضان بيكهام خلال مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها فى الثامنة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 31 بالدورى.

وحصل أحمد رمضان بيكهام على البطاقة الحمراء فى مباراة دجلة الماضية أمام الإسماعيلى، والتى انتهت بفوز الفريق الدجلاوى بنتيجة 3/0، ليتعرض اللاعب للإيقاف ويغيب عن مواجهة فريقه أمام المصرى.

وضمت قائمة وادى دجلة لمواجهة المصرى كلاً من..

محمد عبد المنصف، خالد وليد، إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، أسامة العزب، رمزى خالد، محمد أشرف، دودو الجباس، مصطفى طلعت، عمرو صالح، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، بوزاس فاسيلوس، أيمن عادل، محمد جمال بيبو، محمد رضا، إبراهيم عايش، محمود مرعى، حسين زكرى، أحمد سيد، إبراهيما نداى، وبسام وليد.