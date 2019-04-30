شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة جوزين جودت.. أكبر متطوعة فى بطولة أمم أفريقيا بمصر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الدكتورة جوزين جودت الانضمام للجنة المتطوعين ببطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو على ملاعب "القاهرة الدولي، والسلام، والدفاع الجوي، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس"، بمشاركة 24 منتخبا.

الدكتورة جوزين جودت عثمان، هي أستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة "قسم فرنسي"، وحضرت اليوم لمقر التعليم المدني لطلب الخضوع للاختبارات بلجنة المتطوعين، في حضور دكتورة جهاد عامر مسؤول لجنة المتطوعين.