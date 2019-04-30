شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين فاروق جعفر مديرا فنيا للترسانة.. والإدارة تعلن خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة الترسانة على تعيين فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، مديرا فنيا لفريق الكرة الأول سيتم الإعلان رسميا خلال ساعات . ويعاون فاروق جعفر كل من مؤمن عبد الغفار مدربا عاما، ووائل الجميل مدربا، وعصام محمود مدربا لحراس المرمى.

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