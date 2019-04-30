سوبر كورة.. النص الحلو يمنح الزمالك أفضلية أمام النجم الساحلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح النصف الحلو أفضلية للزمالك فى المباراة المرتقبة أمام النجم الساحلي التونسي فى اياب دور نصف النهائي لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى ستقام على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية مساء الأحد المقبل.

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