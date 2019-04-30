تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال| موعد مباراة...

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة مباشرة مجانا يوم الأربعاء، سنقدمها لكم في هذا الموضوع، كما سنعرض عليكم توقيت مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة يوم الأربعاء 01/05/2019، التي ستجمع الفريقين في سهرة كروية منتظرة، على أَرضية ملعب الكامب نو، حيث يستقبل نادي برشلونة الإسباني ليفربول الإنجليزي، في مباراة سيبحث من خلالها كل طرف على تحقيق نتيجة إيجابية قبل موعد مباراة الإياب.

مباراة ليفربول وبرشلونة غدا

توقيت بداية متابعة لقاء ليفربول وبرشلونة يوم الأربعاء الموافق ل 1 مايو/ماي 2019، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت لندن وغرينتش، الذي يوازي الساعة الثامنة من ليلة اليوم، بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، الذي يصادف التاسعة مساءا بتوقيت مصر والسودان، في الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، وستنطلق متابعة مباراة محمد صلاح الأربعاء، بتوقيت الإمارات،في تمام الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت أبوظبي المحلي.

أما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة مباشرة الأربعاء فاتح ماي في الإياب، ستكون هي قناة بي BN Sport hd 1، وسيتواجد في التعليق على مباراة برشلونة وليفربول، كل من المعلق يوسف سيف، والمعلق علي محمد علي.

مباراة ليفربول وبرشلونة القادمة

ليفربول قبل موعد مباراة برشلونة القادمة، تمكن من التغلب على حساب بورتو الإنجليزي، وذلك بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين، وفي الطرف الأخر قبل موعد لعبة ليفربول في دور الأربعة، برشلونة تجاوز الدور الماضي، على حساب مانشستر يونايتد، وذلك بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في مجموع المباراتين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة مجانا

بخصوص أسماء وتردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة مباشرة يوم الأربعاء، ستكون هي بعض القنوات المفتوحة الأوروبية والعالمية، التي تقوم ببث مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا مجانا، وذلك في العديد من الأحيان.

ومن بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مباشرة يوم غد، ستكون قناة ZDF HD الألمانية المفتوحة، على القمر الصناعي هوتبورد، كما يمكن متابعة مباراة ليفربول اليوم ضد البرسا مجانا، عبر قناة أرينا سبورت المفتوحة، بالإضافة إلى قناة إدمان أربيذجان المفتوحة.

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة مجانا

في هذه الفقرة إليكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ضد برشلونة مجانا، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018/2019، وذلك في مباريات مرحلة الذهاب من مباريات دور النصف النهائي، ومن هنا إليكم المزيد من تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة اليوم.

القناة التردد القمر الصناعي قناة ارينا سبورت 2 11798 أسترا 3 A قناة إدمان اربيذجان 11175 اوروبا ستار 1 قناة ZDF HD 11054 “يتوقف في بعض الأحيان” hot bird قناة ZDF HD 11369 أسترا

في التعليقات بالأسفل توقع معنا نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم

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