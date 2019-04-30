الجمهور عن أسعار تذاكر أمم إفريقيا: هو احنا بنسرق!

تحرير:علي الزيني

أثارت أسعار مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها في مصر غضب الجماهير، وطالب البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطعة البطولة فيما سخر البعض من الأسعار

عبرت الجماهير المصرية، عن غضبها الشديد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما حددت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2019، أسعار تذاكر لقاءات المنتخب الوطني، خلال البطولة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد

أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وحددت اللجنة 200...