أسطورة ليفربول يقبل التحدي في أستراليا

قَبٍل أسطورة ليفربول “روبي فاولر” التحدي في أستراليا، بتولى تدريب نادي بريسبان روار الذي ينافس على البقاء ضمن أندية النخبة في دوري هيونداي آ، إذ يحتل المرتبة قبل الأخيرة في جدول الترتيب.

البالغ من العمر 44 عامًا لم يسبق له تدريب أي فريق سواء في بلده إنجلترا أو عند احترافه في الدوريين الأسترالي والتايلاندي، لتكون تجربة بريسبان هي الأولي من نوعها في مسيرته.

واعتزل روبي فاولر عام 2012 بين صفوف نادي موانجثونج يونايتد التايلاندي بعد أن مثل ناديي نورث كوينسياند وبيرث جلوري في أستراليا بموسمي 2010/2009 و2011/2010 – على الترتيب -.

الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، حصل مؤخرًا على شهادة تدريب معتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا UEFA Pro License، ما وضعه ضمن الأسماء المرشحة للتدريب في أستراليا حيث يحظى بعلاقات واسعة هناك.

Advertisements

الهداف الأول لليفربول في البريميرليج بالفترة من 1993 إلى 2002، وقع على عقد مدته عامين مع نادي بريسبان روار، مع إمكانية التمديد لسنة ثالثة إذا حقق النجاح المنتظر.

وقال روبي فاولر لموقع النادي “أتطلع حقًا إلى هذا التحدي، أنا مصمم على تحقيق النجاح لناد لديه مثل هذا التاريخ في دوري هيونداي، أنا حريص حقًا على البدء وإحداث الفارق”.

وأضاف “عشت أنا وعائلتي بالفعل في أستراليا بمدينة كوينزلاند، لذلك أنا سعيد بالعودة إلى أستراليا من جديد لأكون جزءًا من عائلة بريسبان روار”.

وعلى مدار الأعوام السبعة الماضية أشرف روبي فاولر على برنامج أكاديمية ليفربول في بريسبان، ما يعني أن وجوده سيضخ المزيد من التقنيات المميزة والحديثة لكرة القدم الأسترالية.

نادي بريسبان روار المتأسس عام 2005 جمع حتى الآن 18 نقطة في منافسات الدوري، وخسر في الجولات الماضية 6 مباريات وفاز في مناسبتين فقط.