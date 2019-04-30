مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي: هدف توامبا في الهلال غير صحيح

جدة - عمرو شويل قال خالد الدوخي، مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن الهدف الذي أحرزه الكاميروني توامبا، لاعب التعاون، في مرمى الهلال ليس صحيحا وذلك لوجود مخالفة واضحة من قبل اللاعب ضد مدافع الهلال.

وأحرز توامبا هدف التقدم للتعاون أمام الهلال، قبل أن يضيف زميله هيلدون أوغوستو الهدف الثاني، في المباراة التي خسرها الهلال 2-0 ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدوخي: لا توجد حالة تسلل في الهدف الذي أحرزه توامبا.. لكنه ارتكب مخالفة واضحة ضد مدافع الهلال وكان على الحكم احتساب المخالفة وإلغاء الهدف، وفقا لقناة العربية.

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وحول بقية الحالات التحكيمية التي شهدتها المواجهة، أوضح: إلغاء هدف الفرنسي غوميز، مهاجم الهلال، في الدقيقة 35 كان صحيحا لوجود حالة تسلل، ولم تكن هناك مخالفة أيضا ضد إدواردو في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، لأن الاحتكاك كان طبيعيا داخل منطقة الجزاء وقرار الحكم كان صحيحا باستمرار اللعب.

ولفت الدوخي إلى أن البطاقة التي أشهرها الحكم تجاه محمد البريك، لاعب الهلال، في الدقيقة 50 كان خاطئا، لأن المخالفة كانت ضد لاعب التعاون الذي تجاهل الخطورة ويجب على الحكم منحه بطاقة صفراء وليس ضد البريك، مشيرا إلى أن حكم الفيديو لا يستطيع التدخل في مثل هذه الحالات حسب إجراءات تقنية الفيديو “فار”.

وأردف: أيضا شهدت الدقيقة 54 تدخل بشكل متهور من إدواردو، قائد الهلال، ضد توامبا، استجوب التدخل بطاقة صفراء ضد إدواردو وليس إنذارا شفويا، وبخصوص الحالة الأخيرة التي شهدتها اللقاء في الوقت البدل الضائع، عندما لعب البريك كرة عرضية، اتجهت الكرة صوب كتف مدافع التعاون وقرار الحكم كان صحيحا بعد احتساب ركلة جزاء.