البدء في بيع تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين.. وهذه هي الأماكن

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن البدء في بيع تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 4:00 عصراً.

وأضافت الهيئة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أنه التذاكر ستكون متوفرة في استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز والصالات الخضراء بالمجمع الأولمبي.

وسيواجه الاتحاد في النهائي المقرر في الثاني من مايو المقبل، التعاون الذي حجز بطاقته الجمعة بفوز تاريخي على الهلال بخماسية نظيفة.