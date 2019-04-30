الامارات | 6 مكاسب ظفر بها شباب الأهلي في نهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مكاسب ظفر بها شباب الأهلي في نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج شباب الأهلي بستة مكاسب من فوزه بالنسخة رقم 43 من كأس رئيس الدولة، بعد تغلبه في النهائي على الظفرة، ليعود متوهجاً من جديد بعد أن قدم موسماً دون المتوقع في الموسم الماضي، ترصدها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

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