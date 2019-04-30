الامارات | الخاطري والمرجان والشامسي يحصدون الذهب في رماية الأطباق

شكرا لقرائتكم خبر عن الخاطري والمرجان والشامسي يحصدون الذهب في رماية الأطباق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الرامي عبيد الخاطري بالميدالية الذهبية في فئة المحترفين، محققاً 85 نقطة في ختام بطولة رماية الأطباق «سبورتينغ» التي استضافها نادي العين للفروسية والرماية والغولف ليوم واحدٍ، وأقيمت تحت رعاية أحمد ناصر الدرعي السبت الماضي، بمشاركة 90 رامياً من فئات: المحترفين والناشئين والهواة.

وجاء في المركز الثاني الرامي ضاري العازمي برصيد 72 نقطة، تلاه خالد الكعبي ثالثاً.

وعلى مستوى فئة الهواة جاء الرامي صالح المرجان في المركز الأول برصيد 42 نقطة، متقدماً على الرامي محمد ناصر الشامسي الذي حل ثانياً، بينما احتل الرامي سهيل محمد الكعبي المرتبة الثالثة. وفي منافسات الناشئين حصد الرامي عبدالرحمن الشامسي المركز الأول، وجاء الراميان محمد بن حم العامري وسيف راشد الشامسي في المركزين الثاني والثالث. وقام بتكريم الفائزين كل من الشيخ صباح البدر الصباح من دولة الكويت، وناصر حميد الدرعي وأحمد ناصر الدرعي راعي البطولة، ورئيس اللجنة المنظمة خالد الكعبي.