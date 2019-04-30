الامارات | ختام المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، النسخة الثالثة من المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية الذي نظمته شركة أتكس انترناشونال، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في أرينا فستيفال دبي، بمشاركة أكثر من 70 شركة عرضت أحدث المنتجات الخاصة بمجال اللياقة البدنية والصحة. وشهد المعرض تنظيم فعاليات مصاحبة عدة، أبرزها بطولة كرة قدم لأصحاب الهمم، كما تم تقديم عروض للرجال الخارقين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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