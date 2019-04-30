الامارات | الشارقة وبني ياس يظفران بجوائز كأس المبارزة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة وبني ياس يظفران بجوائز كأس المبارزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت في صالة فاطمة بنت مبارك الرياضية فعاليات بطولة كأس رئيس الدولة للمبارزة، التي أقيمت على مدار يومين، وخصص اليوم الاول لمسابقات الفتيات في الاسلحة الثلاثة بمشاركة أكثر من 70 لاعبة، وخصص اليوم الختامي لمسابقات الرجال في الأسلحة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر، وخطف الشارقة لقب مسابقة السابر، بينما فاز بني ياس بمسابقتي الايبيه والفلوريه. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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