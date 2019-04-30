الامارات | حميد النعيمي يتوِّج شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن حميد النعيمي يتوِّج شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، فريق شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على الظفرة بهدفين مقابل هدف، أمس، في المباراة النهائية على استاد هزاع بن زايد في العين، وسط حضور جماهيري كبير، إذ احتفل جمهور «فرسان دبي» بـ«الثنائية»، بعدما فاز الفريق بلقب كأس الخليج العربي.

حضر التتويج سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس نادي عجمان، والشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، ورئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، ورئيس اتحاد كرة القدم، مروان بن غليطة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة، سامي القمزي.

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وكرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي طاقم الحكام الذي أدار المباراة النهائية، بقيادة الدولي حمد علي يوسف، وكلٍّ من قيس الخديم وجاسم عبدالله وفهد الكسار، كما قلد سموه لاعبي نادي الظفرة بالميداليات الفضية، قبل أن يقلد لاعبي شباب الأهلي بالميداليات الذهبية، إذ تسلم قائد «فرسان دبي»، ماجد ناصر، كأس البطولة.

وبات شباب الأهلي أول فريق يحمل الكأس الجديدة، التي تم تقديمها للمرة الأولى في النسخة الـ43 من كأس رئيس الدولة، والتي يبلغ طولها 60 سنتيمتراً، بينما حصل «فرسان دبي» على جائزة مالية قدرها 10 ملايين درهم، بعد مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برفع جائزة البطل من خمسة ملايين إلى 10 ملايين درهم، بينما تم رفع جائزة الوصيف من مليوني درهم إلى خمسة ملايين درهم.

ونجح «فرسان دبي» في تحقيق إنجاز تاريخي، كأكثر الأندية تتويجاً بلقب كأس رئيس الدولة، بعدما فاز الفريق بمسماه القديم الأهلي بثمانية ألقاب، مقابل أربعة ألقاب باسم نادي الشباب، وأخيراً حقق الفريق اللقب الأول، بعد دمج ناديي الشباب ودبي مع الأهلي، تحت مسمى شباب الأهلي، ليوسع الفارق مع نادي الشارقة الذي حقق لقب الكأس ثماني مرات.