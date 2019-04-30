الامارات | بطولة لطيفة بنت منصور لخيول البوني تنطلق اليوم في الجزائر

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة لطيفة بنت منصور لخيول البوني تنطلق اليوم في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار الخروبة في العاصمة الجزائرية، اليوم، الجولة الثانية من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين «إيفهرا»، والجولة الأولى من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني من عمر 9 إلى 14 عاماً، الذي يتزامن مع النسخة الحادية عشرة لمهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم»، وبالتزامن مع عام التسامح.

وتأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويشارك في الجولة الثانية من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين للخيول العربية، الذي تبلغ جوائزه المالية 20 ألف يورو، نخبة من الفرسان المحليين في الجزائر.

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وقال المنظمون، في بيان صحافي «يأتي اختيار الجزائر لتنظيم الجولة الثانية من مونديال (أم الإمارات) للفرسان المتدربين على صهوات الخيول العربية، بعد نجاح تنظيم هذا السباق وسباقين لكأس الوثبة ستاليونز، واهتمام قطاع صناعة الخيول العربية الأصيلة من المربين والمدربين بهذه الشريحة».

تتويج

توّج الفارس العماني قيس البوسعيدي بطلاً لسباق الجولة الأولى من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين الذي أقيم 15 مارس الماضي في المنامة.