الامارات | زوارق أبوظبي جاهزة لسباق روين اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق أبوظبي جاهزة لسباق روين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم في مدينة روين الفرنسية منافسات تحدي روين الكلاسيكي 24 ساعة لزوارق الفورمولا1. وتأتي في مقدمة المشاركين زوارق فريق أبوظبي بقيادة راشد الطاير وراشد القمزي وشون تورنتي وتوليو أباتي، كما سيقود زورق أبوظبي 34 ماجد المنصوري وراشد الرميثي وفالح المنصوري ومحمد المحيربي، وينتظر فريق أبوظبي اليوم منافسة حاسمة في تحدي الساعات الأربع والعشرين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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